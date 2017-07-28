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    На украинско-польской границе толпа избила патрульных полицейских

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    По данным правоохранителей, близ ПП "Краковец" к автопатрулю подошел гражданин и начал приставать к патрульным, нецензурно выражаться и оскорблять полицейских. Мужчина не реагировал на замечания и позвал на помощь других граждан из очереди.
    Facebook Патрульная полиция Львова

    Близ пропускного пункта "Краковец" на украинско-польской границе во Львовской области неизвестные напали на полицейских, повредили патрульный автомобиль и украли номерные знаки, сообщила пресс-служба патрульной полиции Львова.

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    "К автопатрулю подошел гражданин и начал приставать к патрульным, нецензурно выражаться и оскорблять полицейских. Мужчина не реагировал на замечания и позвал на помощь других граждан из очереди, которые лишь обострили конфликт", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

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    После того, как полицейские задержали организаторов беспорядков, несколько десятков человек из очереди в попытках освободить задержанных повредили патрульный автомобиль и украли номерные знаки. Двум полицейским нанесли телесные повреждения. При этом, одному из задержанных удалось сбежать.

    "Все трое, по предварительной информации, родственники и являются жителями Яворивского района. Теперь мужчинам грозит уголовная ответственность за сопротивление сотрудникам полиции и кражу номерных знаков", — отмечено в сообщении полиции.

    Ранее сообщалось, что в Киеве грузовик на большой скорости протаранил полицейское авто. 

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