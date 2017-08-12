наверх
12.08.201722:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В день рождения. В Одесской области до смерти избили военного

    (обновлено: )32010
    По данным советника начальника Генерального штаба ВСУ Елены Вербицкой, накануне военнослужащий был в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома день рождения. Военнослужащего нашел у ворот своего дома местный врач.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Военнослужащий ВМС Украины погиб в Одесской области, обстоятельства его гибели выясняются, сообщает командование ВМС в субботу вечером.

    "Рассчитываем на объективное расследование. Вчера, 11 августа, в селе Егоровка Одесской области во внеслужебное время погиб матрос Арслан Шейхов. Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины глубоко соболезнуют родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"
    Безопасность для "чайников". Как отбиться от грабителя и сохранить имущество

    По данным командования, обстоятельства гибели военнослужащего выясняются правоохранительными органами.

    "Командованием ВМС ВС Украины установлено взаимодействие с главным управлением национальной полиции в Одесской области, которое держит на контроле ход расследования. Рассчитываем на объективные и беспристрастные следственные действия, проводимые в связи с гибелью нашего боевого побратима", — говорится в сообщении.

    По данным советника начальника Генерального штаба ВСУ Елены Вербицкой, накануне военнослужащий был в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома день рождения.

    "К нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злый В.И. (1976 г.р.) через несколько минут они уехали в неизвестном направлении", — написала она в Facebook.

    По ее данным, после этого тело военнослужащего уже поздно вечером нашел у ворот своего дома местный врач, при этом при осмотре тела были выявлены множественные ссадины на теле и голове, переломы носа и травмы черепа.

    Напомним, ранее военный прокурор Анатолий Матиос заявил о задержании на прошлой неделе двух бойцов полка Нацгвардии "Азов" за умышленное убийство.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Одесса в ожидании гей-парада
    Праздничный стол
    Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"