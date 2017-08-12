В день рождения. В Одесской области до смерти избили военного

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Военнослужащий ВМС Украины погиб в Одесской области, обстоятельства его гибели выясняются, сообщает командование ВМС в субботу вечером.

"Рассчитываем на объективное расследование. Вчера, 11 августа, в селе Егоровка Одесской области во внеслужебное время погиб матрос Арслан Шейхов. Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины глубоко соболезнуют родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

По данным командования, обстоятельства гибели военнослужащего выясняются правоохранительными органами.

"Командованием ВМС ВС Украины установлено взаимодействие с главным управлением национальной полиции в Одесской области, которое держит на контроле ход расследования. Рассчитываем на объективные и беспристрастные следственные действия, проводимые в связи с гибелью нашего боевого побратима", — говорится в сообщении.

По данным советника начальника Генерального штаба ВСУ Елены Вербицкой, накануне военнослужащий был в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома день рождения.

"К нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злый В.И. (1976 г.р.) через несколько минут они уехали в неизвестном направлении", — написала она в Facebook.

По ее данным, после этого тело военнослужащего уже поздно вечером нашел у ворот своего дома местный врач, при этом при осмотре тела были выявлены множественные ссадины на теле и голове, переломы носа и травмы черепа.

Напомним, ранее военный прокурор Анатолий Матиос заявил о задержании на прошлой неделе двух бойцов полка Нацгвардии "Азов" за умышленное убийство.