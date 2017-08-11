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    Нетрезвый житель Таллина избил робота-курьера

    (обновлено: )5520
    По информации эстонских СМИ, нетрезвый мужчина средних лет несколько раз ударил робота, который доставлял посылку, ногой. После нападения на робота, он также напал на ожидавшего посылку человека.
    Робот-курьер
    rus.postimees.ee

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В столице Эстонии Таллине нетрезвый мужчина напал на робота Starship Technologies.

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    ru.wikipedia.org
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    "Инцидент произошел после обеда в Какумяэ возле жилого дома, куда робот доставлял посылку клиенту Omniva. Мужчина средних лет несколько раз ударил робота ногой. После нападения на робота, он также напал на ожидавшего посылку человека. Руководитель по связям с общественностью Omniva Кая Сепп подтвердила, что такой инцидент действительно произошел. Однако более подробных комментариев по этому поводу не озвучила", — сообщает портал  Postimees.

    На место прибыли скорая помощь и полиция. Пострадавшему человеку была оказана первая помощь, с пьяным же мужчиной разбиралась полиция.

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времению

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