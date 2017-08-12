В Мукачево ромы палками избили депутата

Скриншот видео

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Мукачево в результате конфликта ромов и депутата городского совета чиновника избили палками.

Информацию подтвердил и сам депутат горсовета Юрий Кравчук, который поехал в полицию зафиксировать побои и написать заявление правоохранителям.

"Депутат на просьбы и жалобы жителей микрорайона инициировал проведение комиссии соцзащиты о семье цыган, проживающих неподалеку. Когда депутат возвращался с заявителями из полиции, цыгане спровоцировали конфликт и набросились с палками на несовершеннолетнего ребенка и его беременную мать. Депутат пытался остановить расправу, пытаясь удержать палки нападающих. После этого на него набросилось меньшей мере трое ромов-мужчин и несколько женщин, несколько раз ударами сбивали его с ног", — сообщает подробности конфликта ресурс Новости Закарпатья.

Ромы в свою очередь утверждают, что их избила беременная женщина.

Видео конфликта можно посмотреть здесь. Содержит нецензурную лексику.

Ранее сообщалось, что перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.

Смотрите также: Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки