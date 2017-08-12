наверх
12.08.201709:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Мукачево ромы палками избили депутата

    (обновлено: )16510
    В результате конфликта, который возник между ромами и депутатом городского совета Мукачево, последнего избили палками. Депутат обратился к правоохранителям.
    Конфликт ромов и депутата
    Скриншот видео

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Мукачево в результате конфликта ромов и депутата городского совета чиновника избили палками.

    Стрельба на полтавском пляже. Видео
    Андрей Петров/Youtube
    На видео попал момент драки и стрельбы в Полтаве

    Информацию подтвердил и сам депутат горсовета Юрий Кравчук, который поехал в полицию зафиксировать побои и написать заявление правоохранителям.

    "Депутат на просьбы и жалобы жителей микрорайона инициировал проведение комиссии соцзащиты о семье цыган, проживающих неподалеку. Когда депутат возвращался с заявителями из полиции, цыгане спровоцировали конфликт и набросились с палками на несовершеннолетнего ребенка и его беременную мать. Депутат пытался остановить расправу, пытаясь удержать палки нападающих. После этого на него набросилось меньшей мере трое ромов-мужчин и несколько женщин, несколько раз ударами сбивали его с ног", — сообщает подробности конфликта ресурс Новости Закарпатья.

    Ромы в свою очередь утверждают, что их избила беременная женщина.

    Видео конфликта можно посмотреть здесь. Содержит нецензурную лексику.

    Ранее сообщалось, что перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.

    Смотрите также: Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Стрельбу в Полтаве спровоцировали ранее судимые: комментарий полиции. Видео
      Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
      Апелляция по делу Муравицкого
      Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
      СБУ. Архивное фото
      Охота на торговцев биткоинами в Украине
      Праздничный стол
      Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев