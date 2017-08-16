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    Киев

    Начальник отделения полиции аэропорта "Киев" задержан на взятке

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    Как отмечается, начальник отделения полиции по предварительному сговору с адвокатом требовали денежные средства за возвращение изъятого заграничного паспорта и закрытие уголовного производства.
    Начальник отделения полиции аэропорта Киев задержан на взятке $7 тысяч
    Пресс-служба ГПУ

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали начальника отделения полиции в аэропорту "Киев" Соломенского районного управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, который требовал и получил через посредника-адвоката от гражданина Узбекистана неправомерную выгоду в размере 7 тысяч долларов.

    Пресс-служба ГПУ
    Начальник отделения полиции аэропорта "Киев" задержан на взятке $7 тысяч

    Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, задержание было проведено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение служебным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленной ему власти).

    "Установлено, что начальник отделения полиции по предварительному сговору с адвокатом требовали денежные средства за возвращение изъятого заграничного паспорта и закрытие уголовного производства", – говорится в сообщении.

    Указанные лица были задержаны во время получения последней части денежных средств.

    В Генпрокуратуре сообщают, что сейчас ведется комплекс следственных и сыскных действий для установления обстоятельств правонарушения, привлечения виновных к ответственности, ведутся обыски в административных помещениях отдела полиции и по месту жительства причастных к совершению преступления, а также решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

    За совершенное уголовное правонарушение адвокату и начальнику отделения полиции угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, подчеркнули в Генпрокуратуре.

    Напомним, во Львовской области налоговик попался на взятке в 100 тыс грн.

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