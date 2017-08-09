наверх
09.08.201716:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Сделка в $600 тысяч: в Киеве чиновник погорел на рекордной взятке

    Тема:

    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (362)

    (обновлено: )64
    Взятку в размере 600 тыс долларов требовали за допуск бизнесмена к участию в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса предприятия и гарантировали победу в конкурсе.
    В Киеве чиновник вымогал взятку в 600 тысяч долларов
    Пресс-служба СБУ

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали в Киеве арбитражного управляющего за вымогательство $600 тыс. Правоохранители установили, что чиновник был назначен хозяйственным судом Киевской области ликвидатором одного из предприятий региона, которое находится в стадии банкротства, сообщает СБУ.

    Пресс-служба СБУ
    В Киеве чиновник вымогал взятку в 600 тысяч долларов
    Пресс-служба СБУ
    В Киеве чиновник вымогал взятку в 600 тысяч долларов

    Оперативники установили, что злоумышленник совместно с директором обанкротившегося предприятия и еще одним пособником требовали от представителя коммерческой структуры $600 тыс. В такую ​​сумму они оценили допуск бизнесмена к участию в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса предприятия и гарантировали победу в конкурсе.

    Сотрудники спецслужбы задержали двух сообщников в центральной части Киева во время получения "первого взноса" — $30 тыс. Одновременно в столице был задержан и организатор сделки, арбитражный управляющий.

    Трем злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

    Напомним, в Киеве мошенник обманул судью на $30 тыс, предназначенных для взятки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    На месте убийства мужчины в Киеве
    Рост криминала в Украине
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае