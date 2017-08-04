В Ровенской области задержан полицейский, который в День Нацполиции взял взятку

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Ровенской области правоохранители разоблачили полицейского, который в День Национальной полиции взял взятку от скупщика янтаря.

Как сообщили в прокуратуре Ровенской области, 4 августа разоблачен работник одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Ровенской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 300 долларов США.

Эти деньги старший лейтенант полиции получил от гражданина за непринятие мер по разоблачению деятельности последнего, связанной с незаконным приобретением камней янтаря. После передачи неправомерной выгоды ее правоохранители изъяли, а полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении правоохранителя от должности.

Максимальное наказание санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали прокурора, подозреваемого в вымогательстве $5 тыс.