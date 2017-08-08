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    Общество

    На Волыни задержали полицейского на взятке в 130 тыс грн

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    Злоумышленники наладили схему вымогательства денег от лиц, в отношении которых проводилось досудебное расследование. В частности, за выдачу фиктивных выводов эксперта с последующим закрытием уголовного производства они требовали в среднем от $5 до $8 тыс.
    На Волыни задержали полицейского на взятке в 130 тыс грн
    пресс-центр СБУ

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с представителями полиции и прокуратуры разоблачила во взяточничестве старшего следователя и бывшего эксперта-криминалиста Главного управления Нацполиции Волынской области, сообщает во вторник пресс-центр СБУ.

    Как уточняется, злоумышленники наладили схему вымогательства денег от лиц, в отношении которых проводилось досудебное расследование. В частности, за выдачу фиктивных выводов эксперта с последующим закрытием уголовного производства в отношении незаконного игорного бизнеса они требовали в среднем от $5 до $8 тыс.

    пресс-центр СБУ
    На Волыни задержали полицейского на взятке в 130 тыс грн

    Правоохранители задержали вымогателей во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 130 тыс гривен.

    Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали прокурора, подозреваемого в вымогательстве $5 тыс.

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