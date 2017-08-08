КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с представителями полиции и прокуратуры разоблачила во взяточничестве старшего следователя и бывшего эксперта-криминалиста Главного управления Нацполиции Волынской области, сообщает во вторник пресс-центр СБУ.

Как уточняется, злоумышленники наладили схему вымогательства денег от лиц, в отношении которых проводилось досудебное расследование. В частности, за выдачу фиктивных выводов эксперта с последующим закрытием уголовного производства в отношении незаконного игорного бизнеса они требовали в среднем от $5 до $8 тыс.

пресс-центр СБУ На Волыни задержали полицейского на взятке в 130 тыс грн

Правоохранители задержали вымогателей во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 130 тыс гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали прокурора, подозреваемого в вымогательстве $5 тыс.