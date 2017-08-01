В Киевской области на взятке в $5 тыс задержали прокурора

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали прокурора, подозреваемого в вымогательстве $5 тыс. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Генинспекция ГПУ совместно с отделом "К" СБУ задержала очередного, 15-го в этом году, подозреваемого в коррупции прокурора при получении 5 тыс. долл., которые он вымогал у обвиняемого по делу МВД. Очищаемся", — написал генпрокурор.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, за указанную сумму прокурор обещал гражданину помочь в вынесении в отношении обвиняемого наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Следователи ГПУ совместно СБУ задержали прокурора и посредника после получения части взятки в размере 104 тыс грн (эквивалент $4 тыс).

Напомним, ранее прокуратура Винницкой области разоблачила и задержала таможенника при получении 20 тыс. грн неправомерной выгоды.