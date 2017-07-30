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    Общество

    Один из главных таможенников Винницкой области пойман на взятке

    (обновлено: )59
    Неправомерную выгоду таможенник требовал за беспрепятственное перемещение без таможенного оформления товаров коммерческого назначения сверх установленного веса и количества.
    Один из главных таможенников в Винницкой области пойман на взятке
    Лариса Сарган в Facebook

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура Винницкой области разоблачила и задержала таможенника при получении 20 тыс. грн неправомерной выгоды, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

    Согласно сообщению, главный государственный инспектор одного из таможенных постов Винницкой таможни Главного управления ГФС в Винницкой области, который требовал и получил 20 тыс. грн взятки, задержан вечером 29 июля.

    Неправомерную выгоду таможенник требовал за беспрепятственное перемещение без таможенного оформления товаров коммерческого назначения сверх установленного веса и количества.

    Лариса Сарган в Facebook
    Один из главных таможенников в Винницкой области пойман на взятке

    Следователями и процессуальными руководителями вручено задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и готовятся ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и ходатайство об отстранении от должности.

    За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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