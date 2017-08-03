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    Матиос: суд оправдал осужденного за крупную взятку генерала Госпогранслужбы

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    По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, обвинение убеждено в принадлежности и достаточности собранных и оцененных судом первой инстанции доказательств, которые легли в основу приговора о наказании в виде лишения свободы Лантвойта на 10 лет.
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева оправдал бывшего директора Департамента материально-технического обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенанта Олега Лантвойта, осужденного в 2015 году за получение взятки, говорится в сообщении главного военного прокурора Анатолия Матиоса на странице в Facebook.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дела железнодорожные. Миллионные взятки, тысячные откаты

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    По словам Матиоса, прокуратура обжалует решение суда.

    "Получим решение Киевского апелляции и (ну точно!) подготовим и внесем кассационную жалобу. Мы убеждены в принадлежности и достаточности собранных и оцененных судом первой инстанции наших доказательств, которые легли в основу приговора о наказании в виде лишения свободы Лантвойта на 10 лет. Будем бороться", — отметил Матиос.

    Ранее сообщалось, что в сложной ситуации оказались жители Новоалександровки и Новых Буторов Великомихайловского района Одесской области. В ходе проведения демаркационных работ на границе с Приднестровьем пограничники перекрыли единственную дорогу, связывающую села с остальной Украиной.

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