Матиос: суд оправдал осужденного за крупную взятку генерала Госпогранслужбы

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева оправдал бывшего директора Департамента материально-технического обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенанта Олега Лантвойта, осужденного в 2015 году за получение взятки, говорится в сообщении главного военного прокурора Анатолия Матиоса на странице в Facebook.

Читайте также: Терпение все вышло. "Коммунальный Майдан" в Киеве: подробности

По словам Матиоса, прокуратура обжалует решение суда.

"Получим решение Киевского апелляции и (ну точно!) подготовим и внесем кассационную жалобу. Мы убеждены в принадлежности и достаточности собранных и оцененных судом первой инстанции наших доказательств, которые легли в основу приговора о наказании в виде лишения свободы Лантвойта на 10 лет. Будем бороться", — отметил Матиос.

Ранее сообщалось, что в сложной ситуации оказались жители Новоалександровки и Новых Буторов Великомихайловского района Одесской области. В ходе проведения демаркационных работ на границе с Приднестровьем пограничники перекрыли единственную дорогу, связывающую села с остальной Украиной.