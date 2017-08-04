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    Саркози подозревают в получении взятки от Катара по ЧМ-2022 – СМИ

    (обновлено: )37
    По информации СМИ, Саркози мог иметь фальсифицированные счета и получить суммы от сделок с катарскими компаниями, так в процессе сделок французских и катарских компаний могло быть "потеряно" около 164 миллионов фунтов.
    Николя Саркози
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Бывший президент Франции Николя Саркози может стать фигурантом расследования о процессе выборов страны-хозяйки футбольного чемпионата мира 2022 года, сообщает газета The Daily Telegraph и Р-Спорт.

    Логотип ФИФА
    REUTERS Arnd Wiegmann
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    Право принять мундиаль 2022 года получил Катар. Выборы прошли в Цюрихе 2 декабря 2010 года. В соперниках у Катара за право провести турнир были заявки Южной Кореи, Японии, Австралии и США.

    Как стало известно изданию, французские следователи проверяют несколько сделок, связанных с французскими активами, приобретенными властями Катара. Сообщается, что 62-летний политик мог иметь фальсифицированные счета и получить определенные суммы от сделок с катарскими компаниями. По данным следствия, в процессе сделок французских и катарских компаний могло быть "потеряно" около 164 миллионов фунтов.

    В июне ФИФА опубликовала полный отчет экс-главы следственной палаты комитета по этике организации Майкла Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Нарушений в выборах хозяев двух турниров, которыми стали Россия и Катар, обнаружено не было.

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