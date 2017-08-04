Саркози подозревают в получении взятки от Катара по ЧМ-2022 – СМИ

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Бывший президент Франции Николя Саркози может стать фигурантом расследования о процессе выборов страны-хозяйки футбольного чемпионата мира 2022 года, сообщает газета The Daily Telegraph и Р-Спорт. REUTERS Arnd Wiegmann Шесть арабских стран просят ФИФА перенести из Катара ЧМ-2022 по футболу

Право принять мундиаль 2022 года получил Катар. Выборы прошли в Цюрихе 2 декабря 2010 года. В соперниках у Катара за право провести турнир были заявки Южной Кореи, Японии, Австралии и США.

Как стало известно изданию, французские следователи проверяют несколько сделок, связанных с французскими активами, приобретенными властями Катара. Сообщается, что 62-летний политик мог иметь фальсифицированные счета и получить определенные суммы от сделок с катарскими компаниями. По данным следствия, в процессе сделок французских и катарских компаний могло быть "потеряно" около 164 миллионов фунтов.

В июне ФИФА опубликовала полный отчет экс-главы следственной палаты комитета по этике организации Майкла Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Нарушений в выборах хозяев двух турниров, которыми стали Россия и Катар, обнаружено не было.