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    Власти Катара сообщили о прибытии турецких военных на базу в Дохе

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    Дипломатическая блокада Катара (60)

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    Посол Турции в Катаре Ахмет Демирок сообщил, что на базе будут размещены порядка трех тысяч солдат сухопутных войск, военнослужащие ВВС и ВМС страны, а также инструкторы и силы спецназначения.
    Страны мира. Катар
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Власти Катара сообщили о прибытии турецких военных на одну из военных баз в столице страны Дохе, передает агентство Рейтер.

    Флаг Катара
    flickr.com/Isabell Schulz
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    Ранее сообщалось, что первая группа турецких военных прибыла в Катар 19 июня для участия в совместных учениях.

    Соглашение о размещении в Катаре контингента ВС Турции с целью обучения военных вступило в силу в июне 2015 года, а работа по его реализации началась в октябре 2015 года. По данным турецкого генштаба, еще в апреле 2016 года было подписано соглашение о начале работ по размещению турецкого военного контингента на территории Катара, которое было одобрено парламентом Турции 7 июня 2017 года.

    Посол Турции в Катаре Ахмет Демирок сообщил, что на базе будут размещены порядка трех тысяч солдат сухопутных войск, военнослужащие ВВС и ВМС страны, а также инструкторы и силы спецназначения.

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

    Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.

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