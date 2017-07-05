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    Катар ответил на ультиматум арабских стран

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (54)

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    Четыре арабские страны - Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет - опубликовали совместное заявление о получении ответа Катара на выдвинутые ими требования.
    nationalpedia.com

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет опубликовали совместное заявление о получении ответа Катара на выдвинутые ими требования, передает в среду телеканал "Аль-Арабия".

    "Четыре страны получили ответ Катара при посредничестве Кувейта перед окончанием продленного срока (действия ультиматума – ред.), который запросил его высочество шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, эмир Кувейта", — говорится в совместном заявлении.

    Флаг Катара. Архивное фото
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    "Совместный ответ будет обнародован своевременно", — также говорится в заявлении.

    В минувший вторник истекли дополнительные два дня, выделенные Катару для выполнения 13 требований арабских стран.

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

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    Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

    Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

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