Шесть арабских стран просят ФИФА перенести из Катара ЧМ-2022 по футболу

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо с просьбой перенести из Катара чемпионат мира 2022 года, сообщает Рейтер со ссылкой на сайт The Local.

Читайте также: Арабские страны подтвердили требования к Катару, но новых санкций не будет

По сообщению источника, о переносе турнира ФИФА просят Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Главной причиной просьбы для переноса называется "риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма".

Как заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, ФИФА получила от шести арабских стран предупреждение о рисках для болельщиков и футболистов в случае, если турнир пройдет в Катаре.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.