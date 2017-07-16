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    Шесть арабских стран просят ФИФА перенести из Катара ЧМ-2022 по футболу

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    Дипломатическая блокада Катара (62)

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    По сообщению источника, о переносе турнира ФИФА просят Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Главной причиной просьбы для переноса называется "риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма".
    Логотип ФИФА
    REUTERS Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо с просьбой перенести из Катара чемпионат мира 2022 года, сообщает Рейтер со ссылкой на сайт The Local.

    Флаг Катара
    flickr.com/Isabell Schulz
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    По сообщению источника, о переносе турнира ФИФА просят Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Главной причиной просьбы для переноса называется "риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма".

    Как заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, ФИФА получила от шести арабских стран предупреждение о рисках для болельщиков и футболистов в случае, если турнир пройдет в Катаре.

    В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

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