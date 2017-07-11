Арабские страны обвинили Катар в невыполнении соглашений 2013-2014 годов

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КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, считают, что Катар не выполнял соглашения 2013-2014 годов, которые в понедельник опубликовал телеканал CNN, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление четырех стран.

Ранее в понедельник CNN опубликовал текст соглашений 2013-2014 годов, которые были заключены между главами стран Персидского залива. О существовании этих соглашения было известно и ранее, но их содержание было обнародовано впервые. Как отмечает телеканал, эти соглашения помогают понять причину кризиса в отношениях между странами.

В соответствии с соглашениями страны обязались "воздержаться от поддержки каких-либо политических течений, которые несут угрозу для кого-либо из членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", отмечает агентство.

"Распространенные документы вне всяких сомнений подтверждают, что Катар уклонялся от выполнения своих обязательств и нарушал свои обещания", — приводит агентство выдержки из заявления.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.