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    Киев

    Массовое ДТП в Киеве: водитель убегал от полиции

    (обновлено: )31310
    По предварительным данным, водитель Ssang Yong скрываясь от полиции, резко повернул с проспекта Бандеры на Иорданскую, где совершил столкновение с кроссовером KIA.
    ДТП в Киеве
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Киеве водитель, убегая от полиции, разбил четыре автомобиля, информирует dtp.kiev.ua в Facebook.

    Сообщается, что инцидент произошел в Оболонском районе столицы, на проспекте Степана Бандеры — на повороте на ул. Иорданскую, напротив ТЦ "Плазма".

    По предварительным данным, водитель Ssang Yong скрываясь от полиции, резко повернул с проспекта Бандеры на Иорданскую, где совершил столкновение с кроссовером KIA.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    ДТП в Киеве

    Попутно в ДТП пострадали Skoda и Mitsubishi. Водитель Ssang Yong был задержан с применением специальных средств. Драгер показал 1.2 промилле. Также автомобиль был без страховки.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    ДТП в Киеве

    На месте работает несколько автомобилей полиции. 

    Напомним, 16 августа украинский военнослужащий погиб в ДТП в Одесской области, назначено служебное расследование.

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