Массовое ДТП в Киеве: водитель убегал от полиции

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Киеве водитель, убегая от полиции, разбил четыре автомобиля, информирует dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел в Оболонском районе столицы, на проспекте Степана Бандеры — на повороте на ул. Иорданскую, напротив ТЦ "Плазма".

По предварительным данным, водитель Ssang Yong скрываясь от полиции, резко повернул с проспекта Бандеры на Иорданскую, где совершил столкновение с кроссовером KIA.

facebook.com/dtp.kiev.ua ДТП в Киеве

Попутно в ДТП пострадали Skoda и Mitsubishi. Водитель Ssang Yong был задержан с применением специальных средств. Драгер показал 1.2 промилле. Также автомобиль был без страховки.

facebook.com/dtp.kiev.ua ДТП в Киеве

На месте работает несколько автомобилей полиции.

Напомним, 16 августа украинский военнослужащий погиб в ДТП в Одесской области, назначено служебное расследование.