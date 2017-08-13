Жуткое ДТП под Киевом: авто с еврономерами въехало в дерево

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Киевской области водитель Jaguar на литовских номерах не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое людей пострадали, все они в тяжелом состоянии, сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Серьёзная авария произошла на Гостомельской трассе (примерно 400 метров от КП) под Киевом. Водитель автомобиля #Jaguar, г.н. #BFK882 (Lt), с 5 пассажирами внутри, не справился с управлением, вылетел с дороги и на полном ходу въехал в дерево. В результате аварии, госпитализировали водителя, переднего пассажира и одного пассажира с заднего ряда. Все в тяжёлом состоянии", — сообщает подробности Киев.Оперативный.

Киев Оперативный На месте ДТП в Киевской области

На месте работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.