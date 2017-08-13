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13.08.201711:36
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    Киев

    Жуткое ДТП под Киевом: авто с еврономерами въехало в дерево

    (обновлено: )27911
    Водитель автомобиля Jaguar, в котором находились пять пассажиров, не справился с управлением, вылетел с дороги и на полном ходу въехал в дерево.
    На месте ДТП в Киевской области
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Киевской области водитель Jaguar на литовских номерах не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое людей пострадали, все они в тяжелом состоянии, сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

    "Серьёзная авария произошла на Гостомельской трассе (примерно 400 метров от КП) под Киевом. Водитель автомобиля #Jaguar, г.н. #BFK882 (Lt), с 5 пассажирами внутри, не справился с управлением, вылетел с дороги и на полном ходу въехал в дерево.  В результате аварии, госпитализировали водителя, переднего пассажира и одного пассажира с заднего ряда. Все в тяжёлом состоянии", — сообщает подробности Киев.Оперативный. 

    Киев Оперативный
    На месте ДТП в Киевской области

    На месте работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.

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