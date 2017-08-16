Смертельное ДТП: в Одесской области погиб военный

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Украинский военнослужащий погиб в ДТП в Одесской области, назначено служебное расследование, сообщила в среду пресс-служба оперативного командования "Юг" (объединение сухопутных войск ВС Украины в южной части страны).

"Сегодня в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в результате неосторожности и, как следствие, несчастного случая погиб военнослужащий", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В связи с инцидентом представители военной службы правопорядка и Нацполиции Украины проводят следственные действия, руководящим составом оперативного командования "Юг" назначено служебное расследование.