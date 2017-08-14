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14.08.201710:19
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    Под Мариуполем произошло крупное ДТП, столкнулись восемь авто

    (обновлено: )143
    По данным правоохранителей, один из водителей не справился с управлением и столкнулся с впереди стоящим автомобилем, а тот, в свою очередь, протаранил еще шесть машин.
    Под Мариуполем произошло крупное ДТП
    "Мариупольские новости"

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. На трассе Мариуполь — Мелекино в в 500 метрах от блокпоста на с. Мелекино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей, сообщают "Мариупольские новости" со ссылкой на данные местной полиции.

    Как отмечается, ДТП произошло в минувшее воскресенье. По данным правоохранителей, один из водителей не справился с управлением и столкнулся с впереди стоящим автомобилем, а тот, в свою очередь, протаранил еще шесть машин.

    "Мариупольские новости"
    Под Мариуполем произошло крупное ДТП

    В результате ававрии пострадали три человека, у двух легкие травмы, у женщины перелом руки.

    Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.

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