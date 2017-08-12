ДТП в Херсонской области: четверо погибших, включая 5-летнего ребенка

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Херсонской области в результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, двое госпитализированы, сообщает местное издание Kherson.net.ua.

По данным издания, авария произошла в субботу на объездной дороге под городом Олешки.

Kherson.net.ua Столкновение авто в Херсонской области

Согласно сообщению, автомобиль Peugeot, следовавший из Херсона в Железный Порт, по неизвестным причинам внезапно выехал на встречную полосу движения и направился наперерез автомобилю Toyota Land Cruiser, следовавшему в обратном направлении, в результате произошло столкновение.

На месте ДТП погибла водитель Peugeot, а также один пассажир — пятилетний ребенок. Четверых пассажиров Peugeot отправили в больницу с травмами и ушибами. Впоследствии двое из них скончались. Один умер в машине "скорой помощи" по дороге в больницу, второй — в больнице.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.