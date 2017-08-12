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    Происшествия

    ДТП в Херсонской области: четверо погибших, включая 5-летнего ребенка

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    Автомобиль Peugeot, следовавший из Херсона в Железный Порт, по неизвестным причинам внезапно выехал на встречную полосу движения и направился наперерез автомобилю Toyota Land Cruiser, следовавшему в обратном направлении.
    Столкновение авто в Херсонской области
    Kherson.net.ua

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Херсонской области в результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, двое госпитализированы, сообщает местное издание Kherson.net.ua.

    По данным издания, авария произошла в субботу на объездной дороге под городом Олешки.

    Kherson.net.ua
    Столкновение авто в Херсонской области

    Согласно сообщению, автомобиль Peugeot, следовавший из Херсона в Железный Порт, по неизвестным причинам внезапно выехал на встречную полосу движения и направился наперерез автомобилю Toyota Land Cruiser, следовавшему в обратном направлении, в результате произошло столкновение.

    На месте ДТП погибла водитель Peugeot, а также один пассажир — пятилетний ребенок. Четверых пассажиров Peugeot отправили в больницу с травмами и ушибами. Впоследствии двое из них скончались. Один умер в машине "скорой помощи" по дороге в больницу, второй — в больнице.

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.

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