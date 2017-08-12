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    Киев

    ДТП в Киеве: пешехода-нарушителя дважды сбили

    (обновлено: )59
    Пешеход-нарушитель, перебегая дорогу в неположенном месте, был сбит двумя автомобилями. Он погиб мгновенно. На месте ДТП работает полиция и оперативно-следственная группа.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Лобановского  автомобиль "Шевроле" сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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    О смертельном ДТП сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    "Смертельное ДТП в Киеве на Лобановского: пешеход погиб под колесами Пежо и Шевроле: девушка на Пежо, двигаясь вниз к автовокзалу сбила нарушителя, котороый перелетел в воздухе около 20 метров и попал под колеса встречного Шевроле", — сообщает подробности портал. 

    Смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. 

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.

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