ДТП в Киеве: пешехода-нарушителя дважды сбили

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Лобановского автомобиль "Шевроле" сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

О смертельном ДТП сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Смертельное ДТП в Киеве на Лобановского: пешеход погиб под колесами Пежо и Шевроле: девушка на Пежо, двигаясь вниз к автовокзалу сбила нарушителя, котороый перелетел в воздухе около 20 метров и попал под колеса встречного Шевроле", — сообщает подробности портал.

Смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.