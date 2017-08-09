В Киеве нетрезвый водитель совершил 4 ДТП и пытался скрыться

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сначала на улице Кирилловской он въехал в автомобиль, где находилась женщина с ребенком и скрылся. Возле поворота на ул. Саратовскую на полном ходу влетел в заднюю часть попутного авто Toyota. Затем он снес временный забор и вместе со знаком протащил его за собой, а уже после этого влетел во встречный Nissan. И на сам конец, уже возле вул. Стеценко, 1Б, припарковался на встречной полосе, выбежал из авто, пытался перелезть в гаражный кооператив через забор", — говорится в сообщении.

Его здесь уже остановили сотрудники патрульной полиции вместе с охранниками частной фирмы и неравнодушные граждане. В драгер горе-водитель "задул" на 2,27 промилле, а в телефонном разговоре с женщиной сказал: "Я не ехал, Марина, это подстава".

Facebook Киев опеартивный В Киеве нетрезвый водитель совершил 4 аварии

"Героем истории" оказался мужчина 15.04.1990 года рождения.

Ранее сообщалось, что в результате лобового столкновения двух авто под Киевом погибли шесть человек. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Водитель автомобиля Opel остался жив, однако его пассажирка погибла. Позднее стало известно о гибели еще одного ребенка в ДТП.