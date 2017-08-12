В ДТП под Киевом пострадал ребенок: виновных ромов едва не линчевали

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Броварах Киевской области ромы стали виновниками ДТП, в котором пострадал ребенок.
Об этом сообщает ДТП-Киев в Facebook.
"Пьяное (?) дтп под Киевом в Броварах: цыгане на Мерседес еврорегистрации вылетели с дороги в припаркованные авто. Пострадал ребенок в авто", — сообщает подробности портал.
На месте аварии собралось значительное количество местных жителей и ромов. Разъяренные люди окружили авто виновников ДТП и пытались совершить самосуд.
Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.