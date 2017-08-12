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12.08.201714:26
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    Киев

    В ДТП под Киевом пострадал ребенок: виновных ромов едва не линчевали

    (обновлено: )45102
    Ромы на автомобили "Mercedes-Benz" с номерами иностранной регистрации на высокой скорости выехали с дороги и столкнулись с припаркованными авто, в котором находился ребенок.
    Под Киевом цыгане спровоцировали ДТП
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Броварах Киевской области ромы стали виновниками ДТП, в котором пострадал ребенок.

    Об этом сообщает ДТП-Киев в Facebook.

    "Пьяное (?) дтп под Киевом в Броварах: цыгане на Мерседес еврорегистрации вылетели с дороги в припаркованные авто. Пострадал ребенок в авто", — сообщает подробности портал.

    На месте аварии собралось значительное количество местных жителей и ромов. Разъяренные люди окружили авто виновников ДТП и пытались совершить самосуд.

    dtp.kiev.ua
    Под Киевом цыгане спровоцировали ДТП
    dtp.kiev.ua
    Под Киевом цыгане спровоцировали ДТП

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.

     

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