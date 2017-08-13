ДТП под Херсоном: погибли пять человек

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Пять человек погибли и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"На автодороге вблизи села Нечаево в Алешковском районе 12 августа в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек (из них один ребенок) и пострадало два человека", — говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

По данным ведомства, пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение. Правоохранители проводят расследование по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.



