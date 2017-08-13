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13.08.201710:05
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    Происшествия

    ДТП под Херсоном: погибли пять человек

    (обновлено: )9
    В ГСЧС сообщили, что на автодороге вблизи села Нечаево в Алешковском районе в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек, двое пострадали.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Пять человек погибли и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

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    "На автодороге вблизи села Нечаево в Алешковском районе 12 августа в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек (из них один ребенок) и пострадало два человека", — говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

    По данным ведомства, пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение. Правоохранители проводят расследование по факту ДТП.

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.


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