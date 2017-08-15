Жуткое ДТП в Житомире: тело женщины "вырезали" из разбитого авто

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Житомире в результате ДТП тело женщина оказалось зажатым в искореженном автомобиле, сообщает ГСЧС.

"В припаркованную на обочине фуру въехал легковой автомобиль ВАЗ 2101. В результате погибла пассажирка легковушки. Водители обоих автомобилей остались невредимыми. Еще два пассажира ВАЗа с различными травмами были доставлены медиками скорой помощи в областную больницу", — сообщает ГСЧС.

dsns.gov.ua На месте смертельного ДТП в Житомире

Чтобы достать тело погибшей из легковушки, спасателям пришлось сначала срезать крышу и передние двери автомобиля и нагнуть их к земле. И только после этого они возможности разогнуть сиденья и деблокировать тело пассажирки.

Ранее сообщалось, что на трассе Мариуполь — Мелекино в в 500 метрах от блокпоста на с. Мелекино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей.