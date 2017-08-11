Крупное ДТП в китайской провинции Шэньси: 36 человек погибли, 13 ранены

КИЕВ, 11 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Крупная авария произошла накануне поздно вечером на скоростном шоссе в провинции Шэньси в центральном Китае.

Как сообщает Центральное телевидения КНР, в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.

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Отмечается, что инцидент произошел при участии автобуса в 23.34 по местному времени (16.34 по Киеву) в тоннеле на скоростном шоссе "Пекин-Куньмин".

Все пострадавшие направлены в больницу, им оказана необходимая помощь. Ведется расследование причин аварии.