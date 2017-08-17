Пистолеты, автоматы, гранатометы. Стрелковый клуб имени Авакова

Андрей Поликовський/iPress.ua

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Больше всего оружия раздавал глава МВД Арсен Аваков, о чем сам признался в одном из интервью. По его словам, в 2014-2016 годах он по собственной инициативе вручил более 2200 единиц огнестрельного оружия, кому посчитал нужным. Бойцам и офицерам Нацгвардии, Нацполиции, МВД, УГО, Минобороны выдал 817 единиц; волонтерам —78; работникам прокуратуры —13. Отдельно еще 25 — работникам Донецкой и Луганской областей. Кроме того, депутатам было подарено 97 единиц оружия. И это далеко не полный список счастливчиков, среди них есть журналисты, прокуроры, судьи, министры, бизнесмены и члены каких-то общественных организаций.

К слову, в марте 2014 года "Glock 19" получил тогдашний в. о. главы Администрации президента Сергей Пашинский. Именно из этого оружия в канун Нового года был ранен житель Киевской области Химикус. Супруга Пашинского, которая прошла по спискам как волонтер, тоже была отмечена подарком — травматом "Форт". Щедрый Аваков не скупится на подарки, раздавая оружие, будто свою собственность, и опустошая тем самым склады МВД. Среди одаренных практически все члены Кабмина Яценюка-Гройсмана, особо приближенные журналисты, а также просто "левые" люди. К примеру, руферу Григорию Мустангу, раскрасившему в Москве шпиль на высотке в цвета флага Украины.

"Mustang Wanted вернулся в Украину и за образцовое выполнение задания — награжден именным оружием! Вооружен и очень опасен для врагов страны!" - заявил Аваков.

Похоже, лавочку по вооружению бизнесменов, кумовьев, чиновников из Кабинета министров и Администрации президента, судей, "героев Майдана" и просто "хороших и нужны людей" МВД прикрывать не намерено. На складах еще есть что реализовать.

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Список счастливчиков большой. Как отмечают в Украинкой ассоциации владельцев оружия, сегодня на руках у граждан Украины находится около 40 тысяч единиц наградного огнестрельного оружия. Министры обороны, внутренних дел, других ведомств, включая леснадзор и спецсвязь, раздают их ко дню рождения политикам, чиновникам и просто друзьям и знакомым. При том что ни один закон не дает министрам такой привилегии. По сути, они самостоятельно приписали себе право вручать оружие.

"Сегодня есть несколько вариантов, как поступать. Первый: мы должны приложить усилия, чтобы положить конец этому позорному явлению — "награждение оружием". Если по Конституции у нас равные права, но на верху придумали схему раздачи оружия, но никаких значительных достижений никто из этих негодяев на 80%, не сделал. А если так, то все граждане должны получить право на приобретение короткоствольного нарезного оружия, которое смогут носить с собой скрытно. При том что есть соответствующий проект закона. Второй вариант: когда будет принят этот закон, надо будет заставить всех владельцев наградного оружия пройти обучение. Почему? Потому что может повториться история с Пашинским. И не только обучение правильному обращению с оружием, а еще и понимание последствий его безосновательного применения. Ведь Пашинский пистолет использовал безосновательно и были ужасные последствия, покалечен человек. В принципе, это единственные варианты, которые могут всех устроить", — отмечает в комментарии РИА Новости Украина глава Украинкой ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

К тому же, как подчеркивает эксперт, нерешенность этих вопросов усиливает спрос на приобретение незарегистрированного огнестрельного оружия, а это очень опасно.

"Люди рассуждают, что если у негодяев есть оружие, если МВД фактически распродало около 3 тысяч единиц как травматического, так и огнестрельного оружия, то что делать нам, как себя обезопасить. Отдать 500 долларов полицейским за травмат они не могут — дорого, в наградной список господина Авакова они не попадают, там еще дороже, если с улицы. Если бесплатно, то нужно быть членом группировки, которую они называют власть в Украине. Простой человек идет на "черный рынок". Нынешний режим, а также МВД, это устраивает. А особенно МВД, так как на руках у населения появляется неучтенное оружие, а это статья уголовного кодекса, показатели и изъятие оружия, которое пополнит склад МВД. Потом МВД продает это оружие, за десятки тысяч долларов, тем, кто деньги не считает, это не секрет. Это схема, которая всех устраивает", - подчеркивает Георгий Учайкин.

По таким же схемам действует и Минобороны и прочие ведомства. Только СБУ приостановила эту практику. МО и МВД на сегодня остаются главными источниками распространения наградного оружия, а по случаю Дня Независимости можно ожидать новой партии раздаренных стволов. Посмотрим, кому они достанутся.