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    Киев

    Нападение со стрельбой в Киеве: полиция сообщила подробности

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    В пресс-службе столичной полиции сообщили, что стрелок был один. В городе объявлен план "Перехват". По информации врачей, у пострадавшего два огнестрельных ранения, его доставили в больницу.
    Автомобиль полиции на месте стрельбы в Киеве, 17 августа 2017
    112.ua

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Полицейские разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, устроил стрельбу в Шевченковском районе Киева, в результате которой получил ранения мужчина, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

    Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве, а нападавших было несколько.

    "Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Шевченковском районе Киева… Все наряды ориентированы на розыск и задержание стрелка, который, по словам свидетелей, скрылся на темном автомобиле. Введен план "Перехват", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

    По ее данным, раненный мужчина — частный предприниматель. По информации врачей, у пострадавшего два огнестрельных ранения, его доставили в больницу.

    Блищик сообщила, что, по словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов, нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами. Проводится осмотр места происшествия, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства совершения преступления.

    Оксана Блищик/Facebook, 17 августа 2017

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