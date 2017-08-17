Неизвестные активисты блокировали помещение здания полиции в Днепре

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные зашли в здание управления патрульной полиции в городе Днепр (бывший Днепропетровск) и заблокировали его, сообщила в четверг пресс-служба патрульной полиции города.

"В 9.00, во время рассмотрения дела о нарушении правил дорожного движения в помещение административной практики Управления патрульной полиции Днепра зашли неизвестные и стали вести себя агрессивно, провоцировать патрульных и сотрудников полиции, нецензурно выражаться в адрес стражей порядка. По просьбе патрульных предъявить документы они отказались это делать, зато заблокировали помещение, препятствуя входу и выходу из комнаты", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным полиции, они не реагировали на требования полицейских прекратить противоправные действия, в результате чего правоохранители их задержали.

"За совершение административного правонарушения на граждан составили материалы по статье 173 ("мелкое хулиганство"), статье 185 ("злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского") Кодекса Украины о административных правонарушениях", — добавили в полиции.

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