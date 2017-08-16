Полиция провела обыск в квартире ромов во Львове

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Полиция обыскала помещение, в котором живут пятнадцать ромов из Закарпатской области. Они арендуют квартиру у Краковского рынка. Санкционированный обыск провели в рамках открытого уголовного производства по факту совершения имущественных преступлений.

Полицейские подозревают "гастролеров" из Закарпатья в групповых кражах в центре города. Во время обыска полицейские обнаружили документы, деньги и предметы быта. Теперь проверяют, не ворованные ли они.

В полиции говорят, среди квартирантов является их старые знакомые: некоторых лица уже задерживались ранее. Уголовные дела в отношении них переданы в суд. Полиция несколько раз пыталась отправить гостей домой, но тщетно.

"Мы предлагали им поехать из Львова к себе по месту жительства. Там трудоустроиться, официально вести нормальный образ жизни. Доставили их на вокзал, где они садились в поезд. А потом через некоторое время снова возвращались во Львов", — отметил и.о. начальник Галицкого отдела полиции Петр Швороб.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером, 15 августа, патрульные Мукачево получили сообщение о грабеже, который произошел на улице А. Павлова, вблизи автовокзала. Позже выяснилось, что два человека цыганской национальности украли у мужчины из кармана брюк мобильный телефон Samsung С300 и 30 гривен. Кроме того, они угрожали мужчине физической расправой.