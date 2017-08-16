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    Полиция провела обыск в квартире ромов во Львове

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    Полицейские подозревают ромов из Закарпатья в групповых кражах в центре города. Во время обыска полицейские обнаружили документы, деньги и предметы быта. Теперь проверяют, не ворованные ли они.
    Национальная полиция
    УНИАН

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина.  Полиция обыскала помещение, в котором живут пятнадцать ромов из Закарпатской области. Они арендуют квартиру у Краковского рынка. Санкционированный обыск провели в рамках открытого уголовного производства по факту совершения имущественных преступлений.

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    Полицейские подозревают "гастролеров" из Закарпатья в групповых кражах в центре города. Во время обыска полицейские обнаружили документы, деньги и предметы быта. Теперь проверяют, не ворованные ли они.

    В полиции говорят, среди квартирантов является их старые знакомые: некоторых лица уже задерживались ранее. Уголовные дела в отношении них переданы в суд. Полиция несколько раз пыталась отправить гостей домой, но тщетно.

    "Мы предлагали им поехать из Львова к себе по месту жительства. Там трудоустроиться, официально вести нормальный образ жизни. Доставили их на вокзал, где они садились в поезд. А потом через некоторое время снова возвращались во Львов", — отметил и.о. начальник Галицкого отдела полиции Петр Швороб.

    Ранее сообщалось, что во вторник вечером, 15 августа, патрульные Мукачево получили сообщение о грабеже, который произошел на улице А. Павлова, вблизи автовокзала. Позже выяснилось, что два человека цыганской национальности украли у мужчины из кармана брюк мобильный телефон Samsung С300 и 30 гривен. Кроме того, они угрожали мужчине физической расправой.

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