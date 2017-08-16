Воры в законе оккупировали Украину. Полиция просто наблюдает

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Тема криминальных авторитетов время от времени озвучивается руководством МВД. До недавнего времени ее постоянно эксплуатировал замминистра Вадим Троян, заявляя, что "воров в законе" в Украину подсылает ФСБ, чтобы дестабилизировать криминогенную ситуацию. Но после того как недавно замминистра угодил в коррупционный скандал, немного приутих, но эстафету принял его коллега, недавно назначенный заместителем Авакова Вячеслав Аброськин. Он даже раскрыл карты.

Авторитетные гости

Как сообщил замминистра своим немногочисленным подписчикам в соцсети, несколько дней назад выдворили из страны гражданина Казахстана "вора в законе" по прозвищу "Леха Семипалатинский", но тут же приехал еще один "турист", "вор в законе" по кличке "Хусейн слепой", а потом и его брат-близнец "Хасан", гражданин РФ, прибыл из Вены "по делам".

"Преступная деятельность этих "воров в законе" имеет транснациональный характер, и пребывание на территории Украины представляет угрозу общественной безопасности жителей нашей страны. Более того, их выбор нашей страны для "отдыха" или "деловой поездки" лишь подтверждает нашу информацию о намерениях заинтересованной стороны из-за преступников дестабилизировать ситуацию в Украине. Это еще одно из направлений гибридной войны. И если не получается у оккупанта снаружи победить нас, потому что наши военные дают отпор, то враг пытается вести свою диверсионную работу изнутри. Этого не будет, потому что мы готовы к сопротивлению. Вышеупомянутые "многоуважаемые" лица воровского мира уже выдворены с территории Украины", — сообщил Вячеслав Аброськин.

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Как отметил замминистра, в настоящее время на территории Украины остается где-то около 25-29 "воров в законе". Большинство из них — выходцы РФ, Грузии, в том числе из оккупированных регионов Абхазии и Осетии. И пообещал, что с каждым днем их количество на территории страны будет уменьшаться, но для этого нужна поддержка наших парламентариев. Необходимо внести некоторые изменения в Уголовный кодекс, чтобы был действенный инструмент для борьбы с данной категории лиц преступного мира.

Ты их за дверь, они в окно

В ноябре 2014 года Кабинет министров Украины одобрил проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 255 Уголовного кодекса Украины". Для воров в законе предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. А при отягчающих обстоятельствах привлекать к уголовной ответственности на срок от 15 лет до пожизненного заключения. В Министерстве внутренних дел отметили, что необходимость принятия этого Закона уже давно стоит на повестке дня, особенно учитывая опыт других стран постсоветского пространства в борьбе с воровскими авторитетами. Почти десять лет назад аналогичный закон был принят в Грузии. Таким же путем пошли в Российской Федерации и даже Молдавия, где сам факт наличия статуса "вора в законе" является преступлением.

Но депутаты ВР так до этих изменений не добрались за эти годы.

Зато сегодня "воры в законе" прекрасно чувствуют себя в Украине, где бездеятельность полиции позволяет их бригадам спокойно грабить, обворовывать квартиры, машины, граждан в общественных местах и транспорте, угонять автомобили, торговать наркотиками и оружием, добывать янтарь. При этом, как отмечает один из бывших сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, считать то, что всех "воров в законе" засылают специально в Украину, чтобы они дестабилизировали криминальную обстановку, глупо и непрофессионально. Потому что "пиковые" всегда появляются там, где уверены, что их не найдут, где есть чем поживиться и где слабо работают правоохранительные органы.

"Все ОПГ, все "авторитеты" появляются на фоне экономической нестабильности и полной несостоятельности силовиков дать им отпор. Сегодня Украина для них привлекательна тем, что в МВД осталось мало специалистов и нет специального подразделения для отработке и поимке "воров в законе" и их бригад. Угрозыск не справляется, он завален другой работой. По данным Аброськина, в Украине сегодня около 30 "воров в законе", но моим данным, их около 70. Для "воров в законе" нет границ. Они ездят по всему миру. После того как их прижимают в одном месте, они тут же отправляются в другое. Это непрофессионально заявлять о том, что "воров в законе" в Украину специально засылают, чтобы они портили статистику МВД. "Воры в законе" ни у кого не спрашивают, куда им ехать и где заниматься своим криминальным бизнесом. Более того, они же далеко не дураки и специально "зондируют почву", смотрят, где можно заработать и на чем. В Украине для них сегодня самые благоприятные условия — есть что украсть и при этом не попасть в поле зрения полиции. Не воспользуется этим только полный дурак", — рассказал РИА Новости Украина один из бывших сотрудников ГУБОП.

Пока полиция не знает, как подступиться к "ворам в законе", оккупировавшим Украину, гражданам надо быть на чеку, потому что на каждого авторитета работает с десяток воровских бригад.