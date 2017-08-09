Драка в Херсоне: пьяный конфликт, кирпич и кома

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Херсонский отдел полиции поступило сообщение, что возле магазина произошла драка между мужчинами, есть раненый. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Херсонской области.

Пострадавшим оказался 39-летний местный житель. Его срочно доставили в больницу, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Человек в коме, его состояние крайне тяжелое.

Полицейские установили, что конфликт произошел между двумя компаниями нетрезвых мужчин. Во время драки неизвестный из первой компании бросил кирпич в сторону другой компании, в результате кирпич попал в голову одному из конфликтующих. После чего злоумышленник пытался убежать. Работники полиции задержали его.

Злоумышленником оказался 33-летний херсонец, ранее судимый за кражи. Сейчас он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение" (карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).

Ранее сообщалось, что один из заместителей руководителя отдела полиции Днепропетровской области спровоцировал конфликт у кафе в Кривом Роге, который перерос в драку.