наверх
09.08.201715:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Драка в Херсоне: пьяный конфликт, кирпич и кома

    Тема:

    Рост криминала в Украине (486)

    (обновлено: )21420
    Как рассказали в полиции, конфликт произошел между двумя компаниями нетрезвых мужчин, один из них бросил кирпич, в результате он попал в голову одному из конфликтующих.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Херсонский отдел полиции поступило сообщение, что возле магазина произошла драка между мужчинами, есть раненый. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Херсонской области.

    Мосийчук плюнул в лицо Каплину
    Канал Espreso.TV на youtube
    Плевок в лицо. Появились кадры драки двух нардепов

    Пострадавшим оказался 39-летний местный житель. Его срочно доставили в больницу, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Человек в коме, его состояние крайне тяжелое.

    Полицейские установили, что конфликт произошел между двумя компаниями нетрезвых мужчин. Во время драки неизвестный из первой компании бросил кирпич в сторону другой компании, в результате кирпич попал в голову одному из конфликтующих. После чего злоумышленник пытался убежать. Работники полиции задержали его.

    Злоумышленником оказался 33-летний херсонец, ранее судимый за кражи. Сейчас он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение" (карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).

    Ранее сообщалось, что один из заместителей руководителя отдела полиции Днепропетровской области спровоцировал конфликт у кафе в Кривом Роге, который перерос в драку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае