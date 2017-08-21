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    "Знаешь, что твой дед сделал?". В Гданьске пьяные поляки избили украинца

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (164)

    (обновлено: )506100
    Нападавших ненадолго смог остановить случайный прохожий, применивший против агрессоров слезоточивый газ. Украинец успел спрятаться и закрыться в баре. Мужчины начали бить окна и пытались влезть внутрь через окно.
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В польском Гданьске трое пьяных мужчин на национальной почве избили 24-летнего украинца, который работал в местном кафе, сообщает "Эспрессо ТВ" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

    Издание отмечает, что нетрезвая компания зашла в кафе перед закрытием заведения, а 24 летний сотрудник, он же гражданин Украины, сделал соответствующее предупреждение.

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    "Услышав иностранный язык, мужчина вдруг начал спрашивать нашего коллегу: Откуда ты? ", — рассказывает владелец бара по имени Руслан.

    "Когда тот сказал, что из Украины, то мужчина спросил: "А знаешь, что твой дед сделал с моей бабушкой? Затем он дважды толкнул сотрудника и ударил его в лицо. Далее они вышли из помещения, и к избиению присоединились еще двое. Они били втроем одного", — добавил владелец кафе.

    Нападавших ненадолго смог остановить случайный прохожий, применивший против агрессоров слезоточивый газ. Украинец успел спрятаться и закрыться в баре. Мужчины начали бить окна и пытались влезть внутрь через окно.

    Впоследствии на место происшествия приехала полиция. Трое злоумышленников в возрасте от 21 до 28 лет, были задержаны. В соответствии с польским законодательством, за избиение на национальной почве задержанным может грозить до 5 лет лишения свободы.

    Напомним, ранее в польском городе Жешув на национальной почве избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе.

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