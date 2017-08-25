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    Авария в Польше с кортежем генсека НАТО: кадры с места ДТП

    (обновлено: )260
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    tvnwarszawa.tvn24.pl
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    tvnwarszawa.tvn24.pl
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    tvnwarszawa.tvn24.pl
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    tvnwarszawa.tvn24.pl
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    tvnwarszawa.tvn24.pl
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    tvnwarszawa.tvn24.pl

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    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО

    Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве, сообщает местный телеканал TVN 24. Позже информацию о ДТП подтвердила полиция.

    "Происшествие произошло на пересечении улицы Жвирки и Вигуры и улицы Гинека. Полицейский автомобиль, который сопровождал колонну, столкнулся с фургоном", — говорится в сообщении телеканала.

    По его данным, четыре человека в результате ДТП госпитализированы. 

    Польская полиция подтвердила, что имело место ДТП с колонной автомобилей, в которой ехал генсек НАТО.

    "Так называемый автомобиль, фильтрующий на перекрестке, получил удар в бок от автомобиля Iveco… Сила удара столкнула автомобиль на обочину, на зеленую полосу, а затем он выехал на тротуар, где врезался в пешехода", — сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак.

    Он пояснил, что пожарным пришлось вырезать одного полицейского из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического оборудования. В больницу попали два польских офицера, водитель второго автомобиля и пешеход.

    Смотрите также: Взрыв в центре Киева. Первые кадры с места ЧП

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