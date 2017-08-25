В России на Кубани автобус упал в море, погибли 12 человек

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. С пирса в поселке Волна Темрюкского района в воду упал автобус с людьми, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели узнали о происшествии в пятницу в 08.07.

"По предварительным данным, в автобусе находились люди. Проводятся поисковые работы", — говорится в сообщении.

На место направлены силы и средства МЧС России.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, погибли 12 человек, 20 были спасены.

"При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, судьба пяти человек остается неизвестной.

"По уточненной информации, остается неизвестной судьба пяти человек, находившихся в автобусе", — сказал собеседник агентства.

Напомним, 23 августа в турецкой Аланье туристический автобус столкнулся с грузовиком.