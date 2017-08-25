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    Россия

    В России на Кубани автобус упал в море, погибли 12 человек

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    По данным источника в экстренных службах региона, погибли 12 человек, 20 были спасены: "При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек".
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. С пирса в поселке Волна Темрюкского района в воду упал автобус с людьми, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

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    İhlas Haber Ajansı / YouTube
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    Спасатели узнали о происшествии в пятницу в 08.07.

    "По предварительным данным, в автобусе находились люди. Проводятся поисковые работы", — говорится в сообщении.

    На место направлены силы и средства МЧС России. 

    По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, погибли 12 человек, 20 были спасены.

    "При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек", — сказал собеседник агентства.

    По словам источника, судьба пяти человек остается неизвестной.

    "По уточненной информации, остается неизвестной судьба пяти человек, находившихся в автобусе", — сказал собеседник агентства.

    Напомним, 23 августа в турецкой Аланье туристический автобус столкнулся с грузовиком. 

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