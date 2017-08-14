В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы

Как сообщает издание, инцидент произошел в понедельник утром на трассе, соединяющей столицу страны Анкару с городом Конья. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.

На место происшествия были отправлены кареты скорой помощи.

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Ранее туристический двухъярусный автобус врезался в мост рядом с железнодорожной линией Рим — Лидо на юге итальянской столицы. В автобусе находились туристы из Великобритании и Франции.