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14.08.201713:22
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    В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы

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    По меньшей мере четыре человека погибли и 18 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции, сообщает газета Daily Sabah. По мнению местных властей, число погибших может возрасти.
    İhlas Haber Ajansı / YouTube

    Как сообщает издание, инцидент произошел в понедельник утром на трассе, соединяющей столицу страны Анкару с городом Конья. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.

    На место происшествия были отправлены кареты скорой помощи.

    Смотрите также: Наезд автобуса на толпу в Канаде: место инцидента

    Ранее туристический двухъярусный автобус врезался в мост рядом с железнодорожной линией Рим — Лидо на юге итальянской столицы. В автобусе находились туристы из Великобритании и Франции.

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