Наезд автобуса на остановку в Киеве: появились подробности

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В "Киевпастрансе" прокомментировали ЧП с автобусом, которое произошло во вторник в столице. На площади Тараса Шевченко в Киеве водитель автобуса маршрута №99 (ст. м. Минская – Минский массив), тормозя возле остановки, немного не рассчитал габаритов и въехал в конструкцию остановки. От удара сооружение снесло с места. Людей, сидевших на остановке, разбросало по асфальту.

KyivOperativ в Facebook Автобус врезался в остановку в Киеве

"По предварительной информации, среди пассажиров, находившихся на остановке, никто не пострадал. Водитель, который вызвал аварийную ситуацию, предоставил все показания полиции для выяснения обстоятельств дела. Кроме того, будет проведено служебное расследование, о результатах которого проинформируем позже", – прокомментировал ситуацию директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов заявил, что взял дело под личный контроль. По его информации, в медицинские учреждения пострадавшие не обращались, но если такие данные поступят, им будет предоставлена оперативная помощь. Также будет проведена служебная проверка в целях предотвращения и недопущения подобных случаев в будущем. Остановка, поврежденная в связи с наездом автобуса, будет заменена.

Напомним, в Киеве такси протаранило маршрутку и влетело в остановку.