МЧС: число жертв падения автобуса в море на Кубани увеличилось

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Жертвами крушения автобуса, упавшего в море со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

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"16 человек погибли, 24 спасены, из них 8 госпитализированы", — сказал представитель регионального главка МЧС.

Он добавил, что, по предварительным данным, в автобусе находились 38 человек.

Также известно, что в больницы доставлены 19 пострадавших.

Поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

Ранее сообщалось, что погибли 14 человек. Также в сети было опубликовано видео с места крушения автобуса.