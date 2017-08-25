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    Россия

    МЧС: число жертв падения автобуса в море на Кубани увеличилось

    Тема:

    Падение автобуса с моста в России (5)

    (обновлено: )36104
    По данным МЧС, поисковые работы на месте падения автобуса с рабочими продолжается. На данный момент известно о 16 погибших в результате аварии.
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    mchs.gov.ru

    МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Жертвами крушения автобуса, упавшего в море со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

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    "16 человек погибли, 24 спасены, из них 8 госпитализированы", — сказал представитель регионального главка МЧС.

    Он добавил, что, по предварительным данным, в автобусе находились 38 человек.

    Также известно, что в больницы доставлены 19 пострадавших.

    Поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

    Ранее сообщалось, что погибли 14 человек. Также в сети было опубликовано видео с места крушения автобуса.

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