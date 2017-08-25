Смертельное крушении автобуса на Кубани: появилось фото и подробности

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели рабочих компании "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

СК позже дополнил дело о ДТП с автобусом на Кубани статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствие дополнительно квалифицировало содеянное по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сказала она.

В пресс-службе регионального главка МЧС России также уточнили, что автобус перевозил 38 человек. По последним данным, погибли 16 человек.

Пострадавшие доставлены в Центральную региональную больницу Темрюкского района, для оказания им психологической помощи направлены шесть психологов.

"В главном управлении создан оперативный штаб, уточняются списки погибших. Организовывается работа с родственниками", — добавили в главке.

На месте работают 12 водолазов.