наверх
25.08.201714:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Смертельное крушении автобуса на Кубани: появилось фото и подробности

    Тема:

    Падение автобуса с моста в России (5)

    (обновлено: )98802
    Следственный комитет России возбудил дело по факту крушения автобуса по нескольким статьям. По последним данным, в результате аварии погибли 16 человек.
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    mchs.gov.ru

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели рабочих компании "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

    Автобус рухнул в море на Кубани
    Канал на Youtube
    Видео с места падения автобуса на Кубани, где массово погибли люди

    СК позже дополнил дело о ДТП с автобусом на Кубани статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    "Следствие дополнительно квалифицировало содеянное по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сказала она.

    В пресс-службе регионального главка МЧС России также уточнили, что автобус перевозил 38 человек. По последним данным, погибли 16 человек.

    Пострадавшие доставлены в Центральную региональную больницу Темрюкского района, для оказания им психологической помощи направлены шесть психологов.

    "В главном управлении создан оперативный штаб, уточняются списки погибших. Организовывается работа с родственниками", — добавили в главке.

    На месте работают 12 водолазов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Падение автобуса с моста в России