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    Происшествия

    Масштабное ДТП в Одессе с участием автобуса: есть погибшие и раненые

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    По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. Женщина, управлявшая внедорожником, погибла на месте, трое детей, находившихся в машине, выжили.
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Facebook Вікторія Навроцька

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Один человек погиб и как минимум 11 пострадали в результате крупной аварии в Одессе, произошедшей поздно вечером в пятницу в районе автовокзала на улице Грушевского.

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    По предварительной информации патрульной полиции, автомобиль Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, который от удара откинуло на попутно движущийся микроавтобус, передает "Думская".

    Думская.net
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобусов

    По уточненной информации советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, в результате аварии один человек погиб, еще 11 человек пострадали. 

    Думская.net
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобусов

    В свою очередь директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Виктория Навроцкая сообщила, что "женщина, которая находилась за рулем внедорожника, погибла". По ее данным, "в авто находились трое детей, все живые". 

    Facebook Вікторія Навроцька
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобуса

    Накануне также сообщалось, что в Одессе произошло смертельное ДТП с участием четырех авто.

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