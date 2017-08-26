Масштабное ДТП в Одессе с участием автобуса: есть погибшие и раненые

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Один человек погиб и как минимум 11 пострадали в результате крупной аварии в Одессе, произошедшей поздно вечером в пятницу в районе автовокзала на улице Грушевского.

Смотрите также: Авария в Польше с кортежем генсека НАТО: кадры с места ДТП

По предварительной информации патрульной полиции, автомобиль Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, который от удара откинуло на попутно движущийся микроавтобус, передает "Думская".

Думская.net Крупное ДТП в Одессе с участием автобусов

По уточненной информации советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, в результате аварии один человек погиб, еще 11 человек пострадали.

Думская.net Крупное ДТП в Одессе с участием автобусов

В свою очередь директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Виктория Навроцкая сообщила, что "женщина, которая находилась за рулем внедорожника, погибла". По ее данным, "в авто находились трое детей, все живые".

Facebook Вікторія Навроцька Крупное ДТП в Одессе с участием автобуса

Накануне также сообщалось, что в Одессе произошло смертельное ДТП с участием четырех авто.