КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В пригороде Одессы автомобиль на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП. Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около 13.00.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2106", двигаясь по Овидиопольской дороге со стороны промрынка "7-й километр" в сторону Центрального аэропорта, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение со служебным автомобилем полицейских Toyota. Затем допустил наезд на высокий бордюрный камень.

"Полицейские в это время оформляли материалы дорожного происшествия, патрульный автомобиль находился в неподвижном состоянии и был должным образом обозначен соответствующими знаками на проезжей части. В результате столкновения пассажир автомобиля "ВАЗ" получил травмы, он доставлен в больницу", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве акцентировали, что 47-летний водитель "ВАЗ" находился за рулем транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения.

В то же время, по словам очевидцев, водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ" — якобы десантники, отмечавшие перед столкновением день ВДВ. Увидев последствия ДТП, его виновник пытался ранить себя ножом, а также задушить себя.

Репортер Под Одессой водитель врезался в машину патрульных, оформлявших ДТП

В связи с тем, что водитель вел себя неадекватно, патрульным пришлось применить наручники.

На место происшествия вызван следователь для оформления соответствующих материалов.

ранее сообщалось, что в результате ДТП в Тернопольской области, в котором столкнулись четыре автомобиля, пострадали пять человек.