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    Происшествия

    Под Одессой водитель врезался в машину патрульных, оформлявших ДТП

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    По информации патрульной полиции Одессы, 47-летний водитель "ВАЗ" находился за рулем транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения.
    Под Одессой водитель врезался в машину патрульных, оформлявших ДТП
    Репортер

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В пригороде Одессы автомобиль на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП.  Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около 13.00. 

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    Водитель автомобиля "ВАЗ-2106", двигаясь по Овидиопольской дороге со стороны промрынка "7-й километр" в сторону Центрального аэропорта, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение со служебным автомобилем полицейских Toyota. Затем допустил наезд на высокий бордюрный камень. 

    "Полицейские в это время оформляли материалы дорожного происшествия, патрульный автомобиль находился в неподвижном состоянии и был должным образом обозначен соответствующими знаками на проезжей части. В результате столкновения пассажир автомобиля "ВАЗ" получил травмы, он доставлен в больницу", — сообщили в пресс-службе. 

    В ведомстве акцентировали, что 47-летний водитель "ВАЗ" находился за рулем транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения. 

    В то же время, по словам очевидцев, водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ" — якобы десантники, отмечавшие перед столкновением день ВДВ. Увидев последствия ДТП, его виновник пытался ранить себя ножом, а также задушить себя.

    Репортер
    Под Одессой водитель врезался в машину патрульных, оформлявших ДТП
     

    В связи с тем, что водитель вел себя неадекватно, патрульным пришлось применить наручники. 

    На место происшествия вызван следователь для оформления соответствующих материалов.

    ранее сообщалось, что в результате ДТП в Тернопольской области, в котором столкнулись четыре автомобиля, пострадали пять человек.

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