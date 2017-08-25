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    Происшествия

    В Одессе произошло смертельное ДТП с участием четырех авто

    (обновлено: )180
    Согласно информации, в результате дорожно-транспортного происшествия 22-летний пассажир автомобиля Honda погиб на месте дорожной аварии, а водитель с места происшествия скрылся.
    ДТП в Одессе с участием 4 авто
    Думская.net

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Атамана Головатого вчера вечером произошло смертельное ДТП с переворачиванием фуры. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на патрульную полицию.

    ДТП в Польше с кортежем генсека НАТО
    tvnwarszawa.tvn24.pl
    Авария в Польше с кортежем генсека НАТО: кадры с места ДТП

    В ДТП столкнулись четыре авто — фургон Uejin и легковые автомобили BMW, Renault и Honda.

    В результате столкновения 22-летний пассажир автомобиля Honda погиб на месте дорожной аварии, а водитель с места происшествия скрылся.

    На место происшествия вызвали следователя для составления необходимых материалов.

    Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.

    Думская.net
    ДТП в Одессе с участием 4 авто

    Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль Audi A8 сбил насмерть мужчину, который перебегал проезжую часть. Автомобиль ехал со скоростью минимум 150 км/ч. Удар был такой силы, что погибшего буквально разорвало на части.

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