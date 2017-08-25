В Одессе произошло смертельное ДТП с участием четырех авто

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Атамана Головатого вчера вечером произошло смертельное ДТП с переворачиванием фуры. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на патрульную полицию.

В ДТП столкнулись четыре авто — фургон Uejin и легковые автомобили BMW, Renault и Honda.

В результате столкновения 22-летний пассажир автомобиля Honda погиб на месте дорожной аварии, а водитель с места происшествия скрылся.

На место происшествия вызвали следователя для составления необходимых материалов.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.

Думская.net ДТП в Одессе с участием 4 авто

Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль Audi A8 сбил насмерть мужчину, который перебегал проезжую часть. Автомобиль ехал со скоростью минимум 150 км/ч. Удар был такой силы, что погибшего буквально разорвало на части.