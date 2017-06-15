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    Аналитика и комментарии

    Хроника 14 июня: продление ЧП в энергетике, ДТП с нардепом Барной, стычки в Одессе

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    Накануне в Украине продлили чрезвычайные меры в энергетике, Кабмин утвердил план передачи активов ГТС новому оператору, мэру Николаева Александру Сенкевичу вручили протокол о коррупции, а под горсоветом Одессы произошли стычки.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду, 14 июня, суд отказался отменить указ о запрете российских соцсетей в Украине, нардеп Олег Барна попал в крупное ДТП в центре Киева, а в США произошло покушение на конгрессмена. Помимо этого в Евросоюзе отменили плату за роуминг для абонентов компаний мобильной связи ЕС. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    В Украине продлили чрезвычайные меры в энергетике

    Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение продлить еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, введенные в стране с 17 февраля в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В последующем Кабмин каждый месяц принимает решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР. 

    Пожар в лондонской многоэтажке
    REUTERS/Toby Melville
    Фотоитоги 14 июня: пожар в Лондоне, покушение на сторонника Трампа

    Суд отказался отменить указ о запрете российских соцсетей в Украине

    Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева к президенту Украины Петру Порошенко о признании неправомерным и отмены указа в части запрета российских социальных сетей. Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. 

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    Рада рассмотрит закон о новом формате АТО

    На будущей неделе будет внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который позволит перейти от режима АТО к новому формату военной операции в Донбассе. Об этом сообщил в среду первый зампредседателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук. По его словам сейчас группа экспертов заканчивает работу над этим документом. 

    Нардеп Барна попал в крупное ДТП в центре Киева

    ДТП с участием нардепа Олега Барны в Киеве. Видео
    Канал на Youtube Kyiv Operativ
    Нардеп Барна протаранил трамвай в центре Киева. Видео с места ДТП

    Автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого, по данным СМИ, находился народный депутат от фракции БПП Олег Барна, на большой скорости врезался в трамвай №18. В результате сильного удара трамвай сошел с рельсов. Авария произошла на площади Победы в Киеве вечером в сред, 14 июня. В ДТП пострадал водитель легковушки, его в срочном порядке госпитализировали. Водитель трамвая получил легкие травмы, от госпитализации отказался. 

    Кабмин утвердил план передачи активов ГТС новому оператору 

    Кабмин утвердил перечень активов ГТС Украины и план их передачи в ПАО "Магистральные газопроводы Украины" от "Укртрансгаза". План реструктуризации "Нафтогаза" путем отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа был утвержден правительством летом 2016 года. Он предусматривает создание акционерных обществ "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газохранилища Украины", которым будут переданы активы "Укртрансгаза" (входит в структуру "Нафтогаза"). 

    Суд Киева разрешил списать дивиденды дочки "Газпрома" в счет штрафа 

    Хозяйственный суд Киева в среду, 14 июня, разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год на 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного Антимонопольным комитетом. Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.

    Стычки под горсоветом Одессы

    Потасовка у одесской мэрии
    Думская.net
    Стычки под горсоветом Одессы: вход в мэрию заблокирован

    У здания Одесского городского совета в среду, 14 июня, произошли столкновения между обманутыми инвесторами в строительство "Золотой берег" и представителями Нацгвардии и охранных фирм. Протестующие пытались пройти в здание, после чего возникла потасовка между митингующими и охраной мэрии. Вместе с пикетчиками в горсовет также не могли попасть депутаты и журналисты. 

    Мэру Николаева вручили протокол о коррупции  

    Мэру города Николаев Александру Сенкевичу вручили протокол о коррупционном нарушении. Мэр обвиняется в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, он не заявил о конфликте интересов. В свою очередь, Сенкевич отвергает данные обвинения. Ранее местные СМИ сообщали, что Сенкевич, которому должны были вручить протокол об административном правонарушении, сбежал от полиции и журналистов через балкон. 

    Под Киевом жестоко избили главу местного избиркома

    Неизвестные в среду утром избили председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Людмилу Демченко в поселке Коцюбинское Ирпенского горсовета Киевской области, сообщает народный депутат Ольга Червакова ("Блок Петра Порошенко"). Нардеп возложила ответственность за произошедшее на местную полицию и прокуратуру. По ее мнению, из-за бездеятельности правоохранителей "банда гопников безнаказанно и показательно терроризирует 15-тысячный населенный пункт".

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    Покушение на конгрессмена США

    Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке
    Brendan Smialowski / AFP
    США: Атака на конгрессменов-республиканцев в день рождения Трампа

    Не менее 5 человек пострадали при стрельбе на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь по группе людей, среди которых координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. Мужчина, стрелявший по депутату конгресса, задержан, сообщили в полиции. По данным СМИ, конгрессмен раненный в бедро, "перенес операцию, его состояние оценивается как критическое". 

    В Евросоюзе отменяют плату за роуминг

    Начиная с 15 июня в Евросоюзе отменяется плата за роуминг для абонентов компаний мобильной связи ЕС. Граждане Евросоюза, которые путешествуют внутри ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения и подключаться к мобильному интернету со своих мобильных устройств по тем же ценам, что они платят и дома. При этом новые правила не предназначены для "постоянного роуминга".

    Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Дата этого праздника была приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Помимо этого ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. 

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