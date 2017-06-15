Хроника 14 июня: продление ЧП в энергетике, ДТП с нардепом Барной, стычки в Одессе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 14 июня, суд отказался отменить указ о запрете российских соцсетей в Украине, нардеп Олег Барна попал в крупное ДТП в центре Киева, а в США произошло покушение на конгрессмена. Помимо этого в Евросоюзе отменили плату за роуминг для абонентов компаний мобильной связи ЕС. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине продлили чрезвычайные меры в энергетике

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение продлить еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, введенные в стране с 17 февраля в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В последующем Кабмин каждый месяц принимает решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.

Суд отказался отменить указ о запрете российских соцсетей в Украине

Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева к президенту Украины Петру Порошенко о признании неправомерным и отмены указа в части запрета российских социальных сетей. Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

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Рада рассмотрит закон о новом формате АТО

На будущей неделе будет внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который позволит перейти от режима АТО к новому формату военной операции в Донбассе. Об этом сообщил в среду первый зампредседателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук. По его словам сейчас группа экспертов заканчивает работу над этим документом.

Нардеп Барна попал в крупное ДТП в центре Киева

Автомобиль Skoda Superb BO7078AH, за рулем которого, по данным СМИ, находился народный депутат от фракции БПП Олег Барна, на большой скорости врезался в трамвай №18. В результате сильного удара трамвай сошел с рельсов. Авария произошла на площади Победы в Киеве вечером в сред, 14 июня. В ДТП пострадал водитель легковушки, его в срочном порядке госпитализировали. Водитель трамвая получил легкие травмы, от госпитализации отказался.

Кабмин утвердил план передачи активов ГТС новому оператору

Кабмин утвердил перечень активов ГТС Украины и план их передачи в ПАО "Магистральные газопроводы Украины" от "Укртрансгаза". План реструктуризации "Нафтогаза" путем отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа был утвержден правительством летом 2016 года. Он предусматривает создание акционерных обществ "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газохранилища Украины", которым будут переданы активы "Укртрансгаза" (входит в структуру "Нафтогаза").

Суд Киева разрешил списать дивиденды дочки "Газпрома" в счет штрафа

Хозяйственный суд Киева в среду, 14 июня, разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год на 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного Антимонопольным комитетом. Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.

Стычки под горсоветом Одессы

У здания Одесского городского совета в среду, 14 июня, произошли столкновения между обманутыми инвесторами в строительство "Золотой берег" и представителями Нацгвардии и охранных фирм. Протестующие пытались пройти в здание, после чего возникла потасовка между митингующими и охраной мэрии. Вместе с пикетчиками в горсовет также не могли попасть депутаты и журналисты.

Мэру Николаева вручили протокол о коррупции

Мэру города Николаев Александру Сенкевичу вручили протокол о коррупционном нарушении. Мэр обвиняется в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, он не заявил о конфликте интересов. В свою очередь, Сенкевич отвергает данные обвинения. Ранее местные СМИ сообщали, что Сенкевич, которому должны были вручить протокол об административном правонарушении, сбежал от полиции и журналистов через балкон.

Под Киевом жестоко избили главу местного избиркома

Неизвестные в среду утром избили председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Людмилу Демченко в поселке Коцюбинское Ирпенского горсовета Киевской области, сообщает народный депутат Ольга Червакова ("Блок Петра Порошенко"). Нардеп возложила ответственность за произошедшее на местную полицию и прокуратуру. По ее мнению, из-за бездеятельности правоохранителей "банда гопников безнаказанно и показательно терроризирует 15-тысячный населенный пункт".

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Покушение на конгрессмена США

Не менее 5 человек пострадали при стрельбе на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь по группе людей, среди которых координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. Мужчина, стрелявший по депутату конгресса, задержан, сообщили в полиции. По данным СМИ, конгрессмен раненный в бедро, "перенес операцию, его состояние оценивается как критическое".

В Евросоюзе отменяют плату за роуминг

Начиная с 15 июня в Евросоюзе отменяется плата за роуминг для абонентов компаний мобильной связи ЕС. Граждане Евросоюза, которые путешествуют внутри ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения и подключаться к мобильному интернету со своих мобильных устройств по тем же ценам, что они платят и дома. При этом новые правила не предназначены для "постоянного роуминга".

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Дата этого праздника была приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Помимо этого ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера.