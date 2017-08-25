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    Общество

    Под Бахмутом разбили памятник погибшим бойцам АТО

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    Согласно информации, памятник украинским военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого был установлен 20 октября 2016 силами волонтеров, военнослужащих, а также представителями власти Бахмута.
    Под Бахмутом разбили памятник погибшим бойцам АТО
    Тиждень

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Возле Бахмута в Донецкой области в ночь на пятницу, 25 августа, разбили памятник украинским военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого. Об этом сообщает "Тиждень".

    Появился памятник бойцам АТО в виде вонзенного в карту России меча. Видео
    RT на русскомYoutube
    Появился памятник бойцам АТО в виде вонзенного в карту России меча

    Издание отмечает, что памятник был установлен 20 октября 2016 по инициативе командира взвода с позывным "Элвис", силами волонтеров, военнослужащих, а также представителями власти Бахмута.

    Бойцы погибли в аварии на трассе между Бахмутом и Славянском в январе 2015 года.

    Ранее в Киеве установили памятник украинским военным, он выглядит как большой меч, вонзенный в карту РФ, которая нанесена на постамент белой краской. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота более 2,5 метра. Снизу к постаменту прислонена плита с изображением ангела-защитника.

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