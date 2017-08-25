Под Бахмутом разбили памятник погибшим бойцам АТО

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Возле Бахмута в Донецкой области в ночь на пятницу, 25 августа, разбили памятник украинским военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого. Об этом сообщает "Тиждень".

Издание отмечает, что памятник был установлен 20 октября 2016 по инициативе командира взвода с позывным "Элвис", силами волонтеров, военнослужащих, а также представителями власти Бахмута.

Бойцы погибли в аварии на трассе между Бахмутом и Славянском в январе 2015 года.

Ранее в Киеве установили памятник украинским военным, он выглядит как большой меч, вонзенный в карту РФ, которая нанесена на постамент белой краской. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота более 2,5 метра. Снизу к постаменту прислонена плита с изображением ангела-защитника.