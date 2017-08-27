наверх
27.08.201710:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Поединок века. Яркие кадры боя Мэйуэзера-младшего и Макгрегора

    (обновлено: )109
    Бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал ирландского бойца ММА Конора Макгрегора
    Флойд Мэйуэзер-младший после победы над Конрадом Макгрегором
    Флойд Мэйуэзер-младший после победы над Конрадом Макгрегором
    Люди смотрят бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    Люди смотрят бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    Люди смотрят бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    Бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    Бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    Скриншот
    Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал ирландского бойца ММА Конора Макгрегора
    Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал ирландского бойца ММА Конора Макгрегора
    Скриншот
    Флойд Мэйуэзер-младший после победы над Конрадом Макгрегором
    Флойд Мэйуэзер-младший после победы над Конрадом Макгрегором
    PhoeThar4thar
    Флойд Мэйуэзер-младший после победы над Конрадом Макгрегором
    Флойд Мэйуэзер-младший после победы над Конрадом Макгрегором
    RealMikeCarlyle
    Люди смотрят бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    Люди смотрят бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    PonyCorral
    Люди смотрят бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    Люди смотрят бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    PonyCorral
    Люди смотрят бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    Люди смотрят бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора
    PonyCorral

    Рекомендуем

    На месте ДТП с сыном Нестора ШуфричаСын Шуфрича сбил мужчину в центре Киева: опубликованы фото08:25 27.08.2017
    На удивление. Актеры сериала Игра престолов показали свой реальный ростНа удивление. Актеры сериала "Игра престолов" показали свой реальный рост01:18 27.08.2017
    Выставка Авто-мото экзотика 2017 в ДонецкеВыставка "Авто-мото экзотика 2017" в Донецке21:33 26.08.2017
    Шэрон СтоунРоскошная Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии17:48 26.08.2017
    Грим художницы Иннесы НайКак из фильма ужасов. Художница создает шокирующие образы с помощью грима13:56 26.08.2017
    Ураган Харви в ТехасеНа Техас обрушился мощнейший ураган: первые кадры09:15 26.08.2017
    Смертельное ДТП в Одессе с участием автобусаСмертельное ДТП в Одессе. Женщина с детьми в авто протаранила автобус06:52 26.08.2017
    Коротколапый кот АльбертУдивительный коротколапый кот Альберт стал звездой интернета22:56 25.08.2017
    Модель Деми РоузИзвестная модель поделилась пикантными фото19:05 25.08.2017
    Все фотоленты
    Бой Флойда Мэйуэзера-младшего и Конрада Макгрегора

    Сорокалетний боксер Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал 29-летнего ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в бою по правилам бокса в Лас-Вегасе. 

    Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) состоялся в субботу и завершился победой американца над ирландцем в 10-м раунде.

    Победитель боя получил пояс, стоимость которого составляет более одного миллиона долларов, он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила.

    Смотрите также: В сети показали пояс для победителя боя Мэйуэзер — Макгрегор

    Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.

    Мэйуэзер-младший после победы над Конором Макгрегором побил рекорд американского боксера Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Марчиано, который в середине прошлого века одержал 49 побед (43 — нокаутом) в 49 боях.

    Ссылки по теме:
    Теги: