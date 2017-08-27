Поединок века. Яркие кадры боя Мэйуэзера-младшего и Макгрегора

Сорокалетний боксер Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал 29-летнего ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в бою по правилам бокса в Лас-Вегасе.

Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) состоялся в субботу и завершился победой американца над ирландцем в 10-м раунде.

Победитель боя получил пояс, стоимость которого составляет более одного миллиона долларов, он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила.

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Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.

Мэйуэзер-младший после победы над Конором Макгрегором побил рекорд американского боксера Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Марчиано, который в середине прошлого века одержал 49 побед (43 — нокаутом) в 49 боях.