Поединок века. Яркие кадры боя Мэйуэзера-младшего и Макгрегора

Сорокалетний боксер Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал 29-летнего ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в бою по правилам бокса в Лас-Вегасе.
The Last Supper #MayweathervMcGregor #FloydMayweather #Mayweather #MayMac 🥊 pic.twitter.com/Pk4JblXyXu— Mr. Ultimate (@MrUltimate456) 27 августа 2017 г.
Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) состоялся в субботу и завершился победой американца над ирландцем в 10-м раунде.
Победитель боя получил пояс, стоимость которого составляет более одного миллиона долларов, он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила.
After months of trash talk, #McGregor and #Mayweather show respect after the fight. pic.twitter.com/ZSxm8LanI8— Sporting News (@sportingnews) 27 августа 2017 г.
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Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.
#Mayweather announces his retirement from boxing after defeating #McGregor. pic.twitter.com/18TkPAVKX4— Leading Sports Media (@LeadingSports_) 27 августа 2017 г.
Мэйуэзер-младший после победы над Конором Макгрегором побил рекорд американского боксера Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Марчиано, который в середине прошлого века одержал 49 побед (43 — нокаутом) в 49 боях.