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    В сети показали пояс для победителя боя Мэйуэзер - Макгрегор

    (обновлено: )128
    Поединок между Макгрегором и Мэйуэзером пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным. По киевскому времени бой пройдет в 7 утра воскресенья, 27 августа.
    Пояс для победителя боя Мэйуэзер — Макгрегор
    Скриншот с видео

    Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил пояс для победителя боя между американцем Флойдом Мэйуэзером и ирландцем Конором Макгрегором. Видео презентации трофея было опубликовано на странице Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter.

    ​Пояс назвали Money Belt (денежный пояс, — Ред). Он изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. При его создании использовалось 1,5 килограммов золота.

    За свою карьеру на профессиональном ринге Мэйуэзер одержал 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (17 нокаутом) и 3 раза проиграл. Ирландец ни разу не принимал участия в официальном поединке по правилам профессионального бокса.

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