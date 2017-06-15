Названа официальная дата боя Мэйуэзера с Макгрегором

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший, ранее завершивший карьеру, объявил, что бой с ирландским бойцом смешанных единоборств Коннором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что поединок 40-летнего Мэйуэзера-младшего и 28-летнего Макгрегора пройдет по правилам бокса.

"Это официально", — написал Мэйуэзер-младший, выложив афишу боя с Макгрегором у себя в Instagram.

Ранее Мэйуэзер-младший заявил, что минимальной цифрой своего дохода от возможного боя с Макгрегором считает 100 миллионов долларов, а ирландцу было предложено 15 миллионов долларов за организацию боя, а также проценты и плата за продажу прав на трансляции. При этом сам Макгрегор в ноябре заявлял, что хочет получить за поединок 100 миллионов долларов, уточняет "Р-Спорт".

Американский боксер за время своей профессиональной карьеры не потерпел ни одного поражения, победив во всех 49 боях. Последний поединок Мэйуэзер провел в сентябре 2015 году, победив по очкам своего соотечественника Андре Берто и защитив титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBA.

Макгрегор за карьеру в смешанных единоборствах потерпел три поражения и победил в 21 бою. Ирландец — первый боец в истории UFC, становившийся чемпионом в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.