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    IBF освободила Джошуа от обязательной защиты титула ради боя с Кличко

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    По сообщению британского СМИ, Джошуа получил исключение от IBF ради поединка с Кличко, но при условии, что бой-реванш должен состояться не позднее 2 декабря.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Архивное фото
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Международная боксерская федерация (IBF) освободила британского супертяжеловеса Энтони Джошуа от обязательной защиты титула ради боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко, сообщает Sky Sports.

    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    Джошуа 30 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super). Для 27-летнего британца эта победа стала 19-й (все — нокаутом) в 19 боях. Позже он заявил, что готов к реваншу с украинцем в любом месте.

    После победы над Кличко Джошуа должен обязательно провести защиту своего титула по версии IBF. Обязательным претендентом на чемпионский бой является болгарин Кубрат Пулев. По сообщению британского СМИ, Джошуа получил исключение от IBF ради поединка с Кличко, но при условии, что бой-реванш должен состояться не позднее 2 декабря.

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