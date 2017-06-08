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    Джошуа официально разрешили провести бой-реванш с Кличко

    Тема:

    Первое за 11 лет поражение Владимира Кличко (61)

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    Как сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе Международной боксерской федерации, британскому боксеру разрешили провести бой-реванш с украинцем до 2 декабря, если он не состоится, Энтони Джошуа будет обязан провести бой с Кубартом Пулевым.
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Василий Конов-мл. Международная боксерская федерация (IBF) разрешила британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе IBF.

    Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа. Видео
    Канал TOP5z Cinema на Youtube
    Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа

    "Если Владимир Кличко не сможет выйти на ринг 28 октября, то бой должен будет состояться не позднее 2 декабря. Кубрат Пулев является ближайшим соперником победителя боя-реванша. В случае, если бой с Кличко не состоится до 2 декабря, Джошуа будет обязан провести бой с Пулевым", — говорится в сообщении IBF.

    Джошуа в конце апреля победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super). Для 27-летнего британца эта победа стала 19-й (все — нокаутом) в 19 боях.

    Позже британец попросил IBF разрешить ему провести реванш вперед обязательной защиты пояса. При этом обязательный претендент Пулев выступил против того, чтобы Джошуа получил такое разрешение. Но совет директоров IBF все же дал добро на матч-реванш при определенных условиях.

    Ранее промоутер британского боксера Эдди Херн сообщил, что повторный бой с Кличко может пройти 28 октября.

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